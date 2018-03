Schüler legen Blumen an Gedenkstein nieder

Am vergangenen Freitag ging der Besuch der Schüler des Adam Mickiewicz Liceum in Góra/Polen am Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium zu Ende (wir berichteten). Während des Tages der offenen Tür am Gymnasium stellten die beteiligten Schüler die Ergebnisse des gemeinsamen Projektes „Was ist Heimat?“ vor. ...