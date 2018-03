Angehende Fünftklässler erkunden das EMAG

Am Freitagvormittag kamen zahlreiche Viertklässler aus der Region mit oder auch ohne ihre Eltern zum Tag der offenen Tür in das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium. Nach der Begrüßung durch Schulleiterin Brigitte Götz wurden die Gäste in Gruppen eingeteilt und von älteren Schülerinnen und Schülern...