Nachhaltig mit Ressourcen umgehen

Herzberg REdUSE: Bundesweite Bildungskampagne für Ressourcenschutz macht Station am EMAG.

Die UNESCO-zertifizierte Multivision „REdUSE – Über unseren Umgang mit den Ressourcen der Erde“ ist am 6. März zu Gast am Ernst-Moritz-Arndt Gymnasium in Herzberg. Unterstützt wird das Projekt vom Landkreis Göttingen und der Hanseatischen Natur- und Umweltinitiative. Schirmherrin der Veranstaltung ist die Erste Kreisrätin Christel Wemheuer.

Der Rohstoffverbrauch nimmt in Deutschland und weltweit weiter zu. Fast alle natürlichen Ressourcen sind übernutzt, ihre Vorkommen drohen zu erschöpfen. Um für die künftigen Generationen die materiellen und ökologischen Grundlagen zu bewahren, ist ein nachhaltiger Umgang mit Ressourcen unausweichlich. Doch wie sieht Nachhaltigkeit bei nachwachsenden und nicht nachwachsenden Rohstoffen aus? Welche Maßnahmen stehen Ländern, aber auch jedem einzelnen Jugendlichen dabei zur Verfügung? Wie sind die Menschen in den Ländern des Südens von diesen Fragen betroffen und wie können sie von einer besseren Ressourcenpolitik profitieren?

500000 Schüler erreichen

Diese Fragen sind die Basis für die Bildungskampagne, die seit 2015 für drei Jahre durch weiterführende Schulen in Deutschland tourt. Die Kampagne macht an etwa 2 000 Schulen Station und wird etwa 500 000 Schüler erreichen.

Die Multivision wendet sich an die junge Generation, um deren Zukunft es geht. „Wir wollen Jugendliche direkt und unterhaltsam informieren, was Nachhaltigkeit bedeutet und welche Wichtigkeit sie für ihr Leben hat. Mit unserer Kampagne gelingt es uns, den schulischen Unterricht dazu intensiv anzureichern und die Jugendlichen für eine persönliche Beteiligung zu motivieren“, ist Franz Schättle vom Verein Multivision überzeugt.