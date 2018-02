Freunde gepflegter Blasmusik können sich den 15. April im Kalender anstreichen, denn an diesem Termin gibt die Original Südharzer Blaskapelle Lonau ein Sonderkonzert unter dem Motto „Frühling auf Böhmisch“. Mit dem Konzert im Lonauer DGH zur Kaffeezeit ab 15 Uhr werden speziell der böhmischen Blasmusik zugeneigte Musikfreunde angesprochen. Die Lonauer wollen sich zwar längst nicht mehr allein aufs Böhmische festlegen lassen und präsentieren in ihren Konzerten immer wieder allerlei effektvolle Stücke aus aller Herren Ländern. Doch nach wie vor hat die Musik von Ernst Mosch und seinen musikalischen Nachfolgern große Bedeutung für die Blaskapelle, und in diesem Konzert wird einmal ausschließlich nur Böhmisches aus dem Notenkoffer ausgepackt. Die Lonauer werden am 15. April also vor allem Polkas und Walzer spielen und den klangvollen böhmischen Marsch pflegen.

Der Eintritt ist frei, Spenden der Konzertbesucher für die musikalische Arbeit der Kapelle sind gern gesehen. Das Kaffeehaus-Team wird für die Bewirtung sorgen. Einlass ins DGH ist ab 14.15 Uhr.