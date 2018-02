Curling-Spaß auf dem vereisten Freibadbecken

Sieber Aufgrund der guten Resonanz im vergangenen Jahr hatten die Freibad Freunde Sieber in diesem Jahr erneut zu einem Winterfest in das Freibad eingeladen. Während sich die zahlreichen Besucher bei bestem Winterwetter an den beheizten Stehtischen zum gemütlichen Dorfplausch trafen, trauten sich einige...