Erste-Hilfe-Kurs des SoVD

Der Sozialverband Herzberg bietet seinen Mitgliedern ab sofort eine Einführung in die Erste Hilfe in Praxis und Theorie an. Für das Thema steht eine geschulte Fachkraft zur Verfügung. Der erste Termin ist am morgigen Mittwoch um 14.30 Uhr im Hotel Jägerhof. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.