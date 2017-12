Bürger an Wulftens Tag des Ehrenamtes geehrt

In ganz Deutschland engagieren sich 23 Millionen Bürger im Ehrenamt. Zu diesen stillen Helfern unserer Gesellschaft gehören auch Eva Geile, Renate Schalcher, Günter Ehrhardt, Renate und Alfred Naß. Aus dem Grund wurden sie am Wulftener Tag des Ehrenamtes stellvertretend für alle Ehrenamtlichen der Gemeinde geehrt.

Zu dieser kleinen Feierstunde waren Mitglieder des Gemeinderates, Gemeindedirektor Rolf Hellwig, Vertreter der Vereine und Verbände sowie Ehrenbürger Wolfgang Kersten ins Schützenhaus gekommen. Aber auch das Akkordeon-Ensemble war unter Leitung von Wolfgang Kahl erschienen, um alles instrumental zu umrahmen.

„Sie engagieren sich und motivieren und opfern ihre Freizeit, um für andere da zu sein.“ Henning Kruse, Bürgermeister, dankte allen Ehrenamtlichen

Eva Geile kümmert sich um den Blumenschmuck an dem Brunnen Mühlborn. Renate Schalcher pflegt gemeindeeigene Flächen, Renate und Alfred Naß engagierten sich für die Pflege der Pflanzen am Ehrenmal. Günter Ehrhardt steht dem Gemeinderat in baulichen Fragen stets mit Rat und Tat zur Seite.

Bürgermeister Henning Kruse erinnerte in seiner Laudatio daran, dass sie alle eingeladen wurden, um sich bei den Freiwilligen seitens der Gemeinde zu bedanken. „Sie engagieren sich und motivieren und opfern ihre Freizeit, um für andere da zu sein.“ Jeder einzelne Ehrenamtler werde gebraucht. Denn keiner von ihnen frage nach Zuständigkeiten, wenn sie sich – jenseits ihrer beruflichen Pflichten und auch nach Feierabend – für andere einsetzen. „Ihre Arbeit ist unbezahlbar!“

Vor einigen Jahren sei berechnet worden, dass die Ehrenamtlichen in Deutschland weit über viereinhalb Milliarden Stunden pro Jahr an Arbeit investieren. In der Studie wurde ein durchschnittlicher Stundenlohn von 7,50 Euro zugrunde gelegt. Dabei kam eine Summe von 35 Milliarden Euro heraus. „Das ist eine sehr beeindruckende Zahl“, findet Kruse.

Trotzdem wäre es unsinnig, darüber allzu lange nachzudenken. Denn das, was tagtäglich an unzähligen Orten der Gesellschaft ehrenamtlich geleistet werde, sei nicht in Euro und Cent zu beziffern. „Ihr Einsatz für Kinder, Jugendliche, Kranke und alte Menschen, ausländische Mitbürger, für den Natur- und Umweltschutz, für Kultur und Sport, für Politik und Gewerkschaften, für Kirchen und Vereine und so vieles mehr ist tatsächlich unbezahlbar“, so Kruse weiter.

Gesellschaft wäre ärmer

Sie alle schienen geleitet von einem Satz von Herman Gmeiner, dem Gründer der SOS-Kinderdörfer: „Alles Gute auf dieser Welt geschieht nur, wenn einer mehr tut, als er tun muss.“ Würden diese Menschen nicht mehr tun, als sie tun müssen, wäre unsere Gesellschaft ärmer, so Kruse.

Und dieses Ehrenamt sollte mit der Ehrung von fünf Wulftener Bürgern gewürdigt werden. Henning Kruse sowie seine beiden Stellvertreter Elvira Schaper und Peter Beußhausen baten die fünf Ehrenamtlichen zu sich, um ihnen eine Urkunde, eine Gemeindeuhr und ein Dankeschönpräsent zu würdigen.