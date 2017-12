Erinnerung an den Silvesterbrand 2015

Diese Scheune hatte sich in der Silvesternacht 2015 in ein wahres Flammenmeer verwandelt. Foto: Feuerwehr Wulften

Mit der immer näher rückenden Jahreswende dürfte vielen Wulftenern die Nacht vom 31. Dezember 2015 zum 1. Januar 2016 noch in nicht allzu guter Erinnerung sein. Denn in ihr hatten die alles andere als sorgsam gen Himmel geschickten Silvester-Böller für ein verheerendes Feuer gesorgt. Sie landeten nicht im freien Feld, sondern in einer Scheune.

In den Stallungen standen Pferde, und auf dem Dachboden lagerten große Mengen Heu und Stroh. Auch wenn die Tiere von der Freiwilligen Feuerwehr und Mitbürgern gerettet werden konnten, entstand ein hoher Schaden, der aber durch den Einsatz der Wulftener, den Wehren aus der Samtgemeinde Hattorf und der Freiwilligen Feuerwehr Herzberg nicht noch schlimmer wurde.

Da diese wiedererrichtete Scheune nicht die einzige in Wulften ist, in der Heu und Stroh lagern und auch Tiere leben, bittet die Wulftener Wehr alle, die das neue Jahr mit Feuerwerk und Knallern begrüßen möchten, den Weg in die freie Feldmark zu suchen, damit alle – auch die Scheunenbesitzer sowie die Kameraden aller Wehren – in Ruhe den Jahreswechsel feiern können. pb