Blasorchester Sieber gibt zwei Konzerte zum Jahresende

Das Blasorchester Sieber gibt am Samstag, 23. Dezember, unter dem Motto „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ ein besinnliches, aber auch unterhaltsames Weihnachtskonzert in die St. Benedictus-Kirche in Sieber. Ab 19.30 Uhr erwartet die Gäste am Vorabend des Heiligen Abends ein festliches Programm...