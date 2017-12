Botenjunge und Beichtvater in einem

27 Jahre war Hubertus Bursch Pächter der Klinik-Cafeteria in der Helios-Klinik Herzberg/Osterode. Jetzt verabschiedet er sich in den Ruhestand. Den Betrieb übernimmt Gabriele Heugel, geborene Pfeffer. Ein wenig wehmütig wirkt Hubertus Bursch an seinen letzten Tagen...