In Ihrem Leserbrief stimmen Sie mir zu, dass Ernährung in einem weltweiten Kontext gesehen werden muss. Die Weltbevölkerung wächst, es müssen immer mehr Menschen von immer weniger Fläche ernährt werden. Tierhaltung nur auf den Verzehr von Fleisch zu reduzieren, ist sehr kurzsichtig. Viele wertvolle Produkte aus der Tierhaltung sorgen für eine abwechslungsreiche Nahrung. Milch, Käse, Eier usw.. Umweltminister Olaf Lies hat erst kürzlich in Dorste die Unverzichtbarkeit der Tierhaltung für Nahrung, Landschaftspflege und damit Artenvielfalt bei Flora und Fauna sowie Deichschutz herausgestellt. Dies mit Haustieren in Kontext zu bringen, erschließt sich mir nicht. Zu Grünland gehören weltweit Savannen und Steppen – auch und insbesondere in Afrika, Asien und Südamerika. In vielen Teilen der Welt könnten die Menschen ohne die Nutzung dieser Flächen durch Tierhaltung überhaupt nicht überleben und hier geht es für viele ums reine Überleben. Sie schreiben: „Eine starke Reduzierung tierischer Produkte kann jedoch von allen Menschen sofort vorgenommen werden.“ Bitte erklären Sie das den Menschen, die ums Überleben kämpfen.

Hartmut Danne, Ührde