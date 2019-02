Fleischkonsum allein für Gesundheit senken

Zum Thema Tierhaltung sind die Argumente in dieser Zeitung mehrfach ausgetauscht; es bleibt ein Unbehagen. Die eher museale Lüneburger Heide sowie die Deiche werden nicht von Rindern oder Schweinen, sondern mit Hilfe von Schafen gepflegt. Das ist sehr schön, nimmt aber nur einen unbedeutenden Teil in der Beziehung Tierhaltung und Umwelt ein. Gäbe es mehr Betriebe wie den Hof von Daniel Wehmeyer in Düna träfen die Argumente von Tierhaltung und Umweltschutz eher zu. Die agrarisch genutzten Grünflächen dienen in Deutschland fast vollständig der Massentierhaltung und haben sich deren Kreislauf unterzuordnen, Ökologie Fehlanzeige. Deshalb muss die Überschrift lauten „Tierhaltung kann Bestandteil von Umweltschutz sein“. Das zentrale Problem ist die Massentierhaltung der Agrarindustrie mit ihren Tierfabriken, die allein in Deutschland geradezu groteske Dimensionen angenommen hat: 27 Millionen Schweine und 12 Millionen Kühe – nur für die Fleischerzeugung – produzieren jährlich 140 Millionen Kubikmeter Gülle bei einem veterinärmedizinischen Antibiotikaeinsatz von 700 Tonnen! Diese Zahlen sind kaum bei artgerechter Tierhaltung zu erreichen. Mehr als 30 Millionen Schweine werden zusätzlich importiert, so dass rund 60 Millionen Schweine pro Jahr geschlachtet werden. Der Bereich Hühnerproduktion soll hier nicht behandelt werden. Die Folgen dieser Orgie sind Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit durch die Gülleschwemme selbst, die von ihr transportierten Antibiotikarückstände (unter anderem Hormone) und multiresistenten Keime, von Nitrat im Wasser, Ammoniak in der Luft, Gülletourismus über Ländergrenzen hinweg und nicht zuletzt auch durch den Fleischkonsum selbst. Was wäre zu tun? Da das System offensichtlich profitabel ist, wird es sich nur ändern, wenn der Absatz sinkt. Selbst wenn uns dies und einiges andere wie etwa Tierwohl egal ist, sollten wir Verbraucher uns schon allein wegen der Gesundheitsgefahren zu einem geringeren Fleischverbrauch durchringen. Eine vereinfachte Sichtweise, aber ein hoffnungsvoller Anfang.

Jürgen Bäumler, Osterode