Kammer nimmt Politik die Verantwortung ab

Die (Zwangs-) Pflegekammer wurde von der SPD und den Grünen auf Basis einer Umfrage an 1.039 Personen aus dem Pflegebereich initiiert und durchgesetzt. Hier heißt es, dass sich 67 Prozent (696 Stimmen) der befragten niedersächsischen Pflegekräfte für eine Gründung der Pflegekammer aussprechen. Die Gesamtanzahl der Pflegekräfte wird von der Kammer selbst mit um die 80.000 Personen angegeben. Analysiert man das Ergebnis der Umfrage aber genauer, so haben sich erstaunlicherweise 53 Prozent der Befragten gegen eine Zwangsmitgliedschaft in der Pflegekammer ausgesprochen. Trotzdem wurde diese Kammer in der jetzigen Form ins Leben gerufen. Eine aktive, öffentliche Information der Pflegekräfte blieb aus. Die Betroffenen haben zumeist erst mit der Mitteilung der Zwangsmitgliedschaft von der Pflegekammer und ihren Zielen erfahren. Alle Zwangsmitglieder sind selbstverständlich zur Zahlung eines Beitrages gezwungen. Dieses Vorgehen mag man nur schwer mit den Idealen einer Demokratie in Einklang zu bringen. Eher fallen einem Worte wie Willkür, Ignoranz, Machtausübung und Realitätsferne ein. Um die Akzeptanz der Pflegekammer bei seinen Mitgliedern zu beurteilen, sei die Ende vergangenen Jahres gestartete Petition zur Abschaffung der Zwangskammer genannt. Hier sind mittlerweile über 47.000 Unterschriften gegen die Pflegekammer zusammengekommen.

Die Vorsitzende, Frau Reimann, entschuldigt sich vornehmlich nur für den unglücklichen Zustellungszeitpunkt der Beitragsforderung kurz vor Weihnachten. Da muss man ihr Recht geben. Sie hätte die Zwangsgeldandrohung zwei Wochen vor einer Landtagswahl zustellen sollen, um am Wählerergebnis die Akzeptanz zur Pflegekammer zu erfahren.

Warum also wurde diese Pflegekammer ins Leben gerufen? Sollte man diese Entscheidung sogar zurücknehmen? Wem nutzt diese Kammer? Der Politik auf jeden Fall. Sie hat damit die Verantwortung für den Notstand in der Pflege abgegeben und die Hoheit der Kammer übergeben. Die Kosten hierfür sind auch geregelt, denn diese sind vom zu unterstützenden Pflegepersonal selbst zu tragen. Der reibungslose Ablauf ist durch eine Zwangsmitgliedschaft per Gesetz gewährleistet. Die Pflegekräfte sind nun de facto Mitglied in einer Kammer, die sie augenscheinlich nicht gewollt haben und nun selbst finanzieren müssen. Bei Weigerung oder falscher Angabe ihrer Einkommensverhältnisse wird von der Kammer sofort mit Zahlung des Höchstsatzes oder Mahngeldern gedroht.

Als Gegenleistung kann die Pflegekammer wohl nur beratend und informativ zur Seite stehen. Sie darf aber ihren Mitgliedern eine Weiterbildung auferlegen. Hiermit wird die Pflicht zur Fortbildung und die damit verbundenen Kosten vom Arbeitgeber auf die Pflegekräfte übertragen. Der ohnehin niedrige Verdienst im Pflegebereich erfährt so eine Kürzung, was sicherlich nicht zur Attraktivität des Berufes beiträgt.

Die Deutsche Gesellschaft für Fachkrankenpflege und Funktionsdienste (DGF) hält die Pflegekammer ihrerseits für zwingend notwendig. Vielleicht deshalb, weil sie der Anbieter für die kostenpflichtigen Fortbildungsmaßnahmen für die Pflegekräfte ist.

Zusammenfassend drängt sich mir hier folgender Eindruck auf: Die SPD hat mal wieder erfolgreich eine Gelegenheit genutzt, sich weiterer Wählerstimmen zu entledigen. Die CDU wird ihrer Rolle als zahnloser Papiertiger gerecht; der anstatt zu brüllen nur leise schnurrend seine Meinung kundtut. Der Gesundheitsminister unserer Regierung scheint diesen Bärendienst an der Pflegesituation auch komplett zu verschlafen. Der Pflegenotstand wird sich durch die Pflegekammer wohl nicht allzu sehr verbessern. Aber die Politikverdrossenheit in der Bevölkerung erfährt wieder enormen Aufwind.

Adolf Sommer, Hattorf