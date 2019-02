Aufklärung ist entscheidend

Ich stimme zu, dass die Ernährung in einem weltweiten Kontext gesehen werden muss. Das heißt, wir schauen nicht nur auf Deutschland. Ein Drittel der weltweiten Ackerfläche wird laut einer FAO-Studie für die Produktion von Viehfutter verwendet. Die Fleischindustrie verschlingt riesige Mengen an Ressourcen, um einen verhältnismäßig kleinen Teil der Weltbevölkerung mit Lebensmitteln zu versorgen. Verschärfung des Welthungers durch Futterexport aus Drittländern und Regenwaldrodung gehört demnach zum weltweiten Kontext. Der Umstieg auf pflanzliche Nahrungsmittel würde, laut Brot für die Welt, einen unfassbar großen Nahrungsmittelgewinn mit sich bringen. Gülle mag zwar ein Düngemittel sein, jedoch verursachen die riesigen Massen aus der Tierhaltung unter anderem eine starke Grundwasserbelastung, da der Boden und die Pflanzen solche Unmengen gar nicht aufnehmen können. Es gibt außerdem natürliche Techniken, um die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten. Die Wechselfeldwirtschaft, das Mulchen oder das Düngen mit pflanzlichen Gärresten gehören unter anderem dazu. Es ist möglich, Tiere für die Landschaftspflege zu halten, jedoch muss man sie dafür nicht in riesigen Massen züchten oder anderweitig nutzen. Das Argument könnte man sonst auch auf Haustiere anwenden und die möchte schließlich niemand in diesem Sinne verwerten. Zudem befindet sich der Großteil der zur Nahrung vorgesehenen Nutztiere in Mastanlagen und nicht auf Weideflächen. Es gibt sehr viele klimaschädliche Lebensmittel. Aufklärung über die Nachteile von Kaffee oder Tee beispielsweise sind wünschenswert, verringern jedoch nicht die Probleme, die die Tierindustrie verursacht. Ich bin ebenso der Meinung, dass jeder für sich selbst entscheiden muss, ob er tierische Produkte verzehren möchte, jedoch sollte es eine vernunftbasierte Entscheidung sein und diese kann man nur treffen, wenn man richtig informiert und über die Folgen aufgeklärt wurde. Durch eine Reduktion tierischer Lebensmittel würde niemand Schaden nehmen. Der überhöhte Konsum steht in direktem Zusammenhang mit Zivilisationskrankheiten. Selbst eine vegetarische oder vegane Lebensweise kann in jeder Lebenslage bedarfsdeckend sein, wenn sie gut geplant ist. Eine starke Reduzierung tierischer Produkte kann jedoch von allen Menschen sofort vorgenommen werden, mit weitreichenden positiven Folgen für Mensch, Tier und Umwelt.

Nancy Holland, Osterode