Sperrmüll Lindenstraße: Schandfleck wurde nur verlagert

Super! In der Lindenstraße gehören die Altkleidercontainer der Vergangenheit an. Heute (31. Januar) gegen 17 Uhr sah es dort so aus, wie auf dem abgebildeten Foto. Nach wie vor wird Sperrmüll abgestellt. Die Neuaufstellung der Container wird voraussichtlich im Gipsmühlenweg oder in der Leege erfolgen.

Ich bezweifle, dass es dort dann besser aussehen wird als in den vergangenen Jahren in der Lindenstraße. Ich gratuliere den Verantwortlichen dazu, einen unhaltbaren Zustand nicht abgeschafft, sondern einfach nur verlagert zu haben. Es ist schon eine großartige Leistung, einen Schandfleck von einem relativ zentralen Punkt an die Peripherie der Stadt zu verlagern. Getreu dem Motto: Was ich nicht sehe, existiert auch nicht.

Nach wie vor werden Sperrmüll und Unrat in der Lindenstraße in Osterode abgestellt. Foto: Kevin Alexander Schlegel

Ich hätte an die Verantwortlichen der Stadt nur eine Frage: Bisher musste der Altkleidercontainer-Aufsteller die Kosten der Sperrmüllentsorgung tragen, wer zahlt jetzt die Entsorgung des Sperrmülls in der Lindenstraße? So wie ich Politik verstehe, wird das wohl wieder am Steuerzahler hängen bleiben. Bisher gibt es im Rathaus noch elektrisches Licht, oder tragt ihr das Licht schon in Tüten rein?

Kevin Alexander Schlegel, Osterode