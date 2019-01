Zeichen für nachfolgende Generationen setzen

Am vergangenen Sonntag am Internationalen Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus, interessierte mich der evangelische Fernsehgottesdienst aus der St. Matthäuskirche in Braunschweig zum Thema „Erzähle es Kindern und Kindeskindern“. Dabei haben junge Leute vom Besuch der Gedenkstätte in Auschwitz berichtet, von ihren Empfindungen und ihren Rückschlüssen auf ihr Verhalten in der Zukunft. Zu Beginn des Gottesdienstes hat die Pfarrerin Frau Klee Rosen an zwei Stolpersteinen in Braunschweig niedergelegt. Am Ende des Gottesdienstes der mich sehr angesprochen hat, ging ich in Gedanken durch Ellrich, sah die Stolpersteine in der Nähe der ehemaligen Synagoge in der Jüdenstraße und lief weiter zur KZ Gedenkstätte „Juliushütte“ und dachte an die vielen Menschen die hier ums Leben gekommen sind. Dabei sah ich die bepflanzten Gedenksteine, die Reste von den Baracken und die Zuwegung mit einem Relikt aus tiefsten DDR Zeiten, einem zerstörten Barackencontainer. Ich denke dabei an die fleißigen Helfer vom Verein Jugend für Dora, die versucht haben mit ihren Arbeitseinsätzen das „Erbe“ zu bewahren, ich denke an die Verwaltung der Stadt Ellrich als Eigentümer der Gedenkstätte, ich denke an die zahlreichen Besucher aus Frankreich, Belgien, Polen und den Niederlanden. Und dazwischen sehe ich die emsige Frau Eisenächer die Anfangs mit ihren Mann und später allein täglich bei Wind und Wetter die Blumen an den Gedenkgräbern gepflegt, gegossen und den Hundekot entfernt hat. Sie hat vielen von der Geschichte des „KZ-Gedenkstätte Juliushütte“ erzählt, jetzt kann Sie nicht mehr. Ab und zu fährt ihre Tochter sie noch einmal hin um nachzusehen. Aber sie ist deprimiert wenn sie zurückkommt, ungepflegt und unschön sieht es aus. „Erzähle es Kindern und Kindeskindern“ – so war das Thema welches mir zu Denken gab. Sollten wir als Ellricher und als Walkenrieder Gewerbetreibende es nicht schaffen mit einem Konto für die monatliche Pflege durch einen Gartenbaubetrieb ein Zeichen zu setzen für unsere Kinder und Kindeskinder?

Andreas Heise, Ellrich