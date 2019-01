Tierhaltung ist Bestandteil von Umweltschutz

Die Ernährung muss in einem weltweiten Kontext gesehen werden. Wir können nicht nur auf Deutschland schauen. Es ist zu betonen, dass über zwei Drittel der Weltagrarfläche nur über Tiere genutzt werden kann und somit der menschlichen Ernährung verfügbar gemacht wird. Und dabei geht es nicht um die durch Rodung des Regenwaldes geschaffenen Flächen, sondern um bestehende Steppen, Savannen und Wiesen. Diese Flächen können größtenteils nicht zur Produktion von Feldfrüchten zur menschlichen Ernährung genutzt werden und sollten dies aus umwelt-klimatischen Gründen auch nicht.

Das bedeutet, dass man ohne Tierhaltung noch großflächig Wälder roden müsste, um Ackerfläche für die menschliche Ernährung zu gewinnen. Deutschland importiert, auch wenn dies ein beliebtes Klischee ist, kein Viehfutter aus Ländern, in denen Menschen hungern. Im Übrigen benötigt Deutschland etwa 1,1 Millionen Hektar Agrarfläche in Drittländern, nur um den Bedarf an Kaffee und Tee zu decken.

Auch viele weitere Lebensmittel müssen importiert werden, so dass Deutschland und auch Europa Nettoimporteure von Nahrungsmitteln sind.

Dass bei uns nur wenige Kühe das ganze Jahr über Gras fressen, ist eine absurde Behauptung. Gras wird während der Wachstumsphase sowohl direkt an die Tiere verfüttert als auch als Heu oder Silage ganzjährig als Nahrungsgrundlage zur Verfügung gestellt und macht neben einheimisch produziertem Futtermais den Hauptbestandteil der Ernährung der Milchkühe aus.

Die Futterrationen werden durch Kraftfutter ergänzt, das neben Futtergetreide immer weniger aus Soja besteht. Viel mehr werden immer häufiger Abfälle aus der menschlichen Versorgung wie etwa Rapsschrot oder Getreidereste verwendet. Hier werden nachhaltig Kreisläufe geschlossen, um die landwirtschaftlich produzierten Produkte möglichst vollständig zu verwerten. Vor dem Hintergrund geschlossener Kreisläufe ist auch zu betonen, dass die organischen Stoffe aus der Tierhaltung wie Gülle oder Mist, unabdingbar für die nachhaltige Düngung unserer Böden und auch für die Erhaltung und Verbesserung des Humusgehaltes sind. Ansonsten würden die Böden auszehren, die Erträge gingen zurück und es ständen weniger Lebensmittel zur Verfügung. Sachgemäß ausgebrachter organischer Dünger ist damit unabdingbar für eine nachhaltige Lebensmittelproduktion.

Grünland dient als wesentlicher Bestandteil unserer Kulturlandschaft und trägt zur Artenvielfalt von Flora und Fauna bei. Der Naturschutz plädiert besonders in unserer Region für den Erhalt von Grünland. So brauchen bestimmte Pflanzen Tiertritte, um nicht auszusterben. Die Tierhaltung ist hierbei ein wesentlicher Bestandteil von umwelt- und kulturrelevanten Zielen.

Der Erhalt des Weltkulturerbes Lüneburger Heide und der Deichschutz wären ohne Tierhaltung nicht denkbar. Es wäre für mich nicht nachvollziehbar, Nutztiere zur Landschaftspflege zu halten, deren Produkte aber nicht zu nutzen. Auch wenn der Mensch sich prinzipiell pflanzlich ernähren kann, ist dies zurzeit für die Menschheit als Ganzes nicht möglich. Namhafte Ernährungswissenschaftler weisen zudem insbesondere auf die Problematik der rein pflanzlichen Ernährung bei Kleinkindern hin.

Meiner Meinung nach sollte jeder für sich entscheiden, ob er auf Produkte aus der Tierhaltung verzichten will, ich respektiere dies gerne, bitte aber auch wichtige Fakten insgesamt mit einzubeziehen.

Hartmut Danne, Ührde