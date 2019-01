Das Problem ist der überhöhte Konsum tierischer Lebensmittel

Es ist schön, dass wir uns einig sind, die Treibhausgasemissionen ernst zu nehmen. Es ist auch sehr erfreulich, dass die Landwirtschaft sich damit weiter auseinandersetzt, jedoch ist hier auch der Verbraucher gefragt. Es geht nicht darum, der Landwirtschaft die Schuld zu geben, sondern jeden darüber aufzuklären, was sein Konsum bewirkt. Ich stimme Ihnen zu, dass es keine Produktion von Lebensmitteln ohne Emissionen geben wird, das heißt jedoch nicht, dass man sie nicht auf ein Minimum reduzieren könnte. So würde bereits eine Halbierung des Konsums von Fleisch, Milchprodukten und Eiern die Treibhausgasemissionen in der EU um bis zu 40 Prozent senken.

Es ist richtig, dass über 800 Millionen Menschen nicht ausreichend mit Nahrung versorgt sind und dass die stetig wachsende Weltbevölkerung zukünftig nicht mit den jetzigen Methoden zu ernähren ist, denn es wird Futter für Tiere statt Nahrung für Menschen produziert. 35 Prozent der weltweiten Getreideernte und 80 Prozent der Sojaernte werden an Nutztiere verfüttert. Das Futter stammt dabei größtenteils aus Drittländern, in denen die Menschen hungern. Die Massentierhaltung ist somit eine äußerst ineffiziente Form der Nahrungsmittelerzeugung und trägt zum Welthunger bei. Sie schreiben, dass Kühe Gras fressen und sie deshalb eine gute Nahrungsquelle darstellen, weil wir Menschen kein Gras verdauen können. Über 90 Prozent des konsumierten Fleisches stammt jedoch aus Massentierhaltung. Diese Tiere, dazu zählt auch die Kuh, erhalten Kraftfutter, eine Mischung die, je nach Tierart auch Getreide und/oder Hülsenfrüchte enthält. Eben jenes Getreide, das teilweise aus Drittländern exportiert wurde. In Deutschland wird ungefähr 60 Prozent des genutzten Getreides als Tierfutter eingesetzt. Es mag sein, dass es einige Kühe gibt, die das ganze Jahr über Gras fressen, jedoch ist das die Minderheit und bei stetig wachsender Bevölkerung könnte man die Fläche, die die Tiere benötigen, gar nicht bereitstellen. In Brasilien wird sogar extra Regenwald gerodet, um Weideflächen für Rinder zu schaffen. Für die Nutztierhaltung wird jede Minute eine Fläche von sieben Fußballfeldern gerodet. Sie ist für 80 Prozent des weltweiten Regenwaldverlustes verantwortlich.

Ein weiterer Aspekt, den es auch zu berücksichtigen gilt, sind die rund 200 Mio. Tonnen Gülle, die jährlich auf deutschen Äckern und Wiesen verteilt werden und die bereits zum Waldsterben und zur starken Belastung des Grundwassers führen.

Da der Mensch kein Fleisch essen muss, um gesund zu bleiben, ist es also eine Frage der Motivation. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung rät maximal 300 bis 600 Gramm Fleischprodukte pro Woche zu verzehren, da sich ein Überschuss negativ auf die Gesundheit auswirken kann und Herz-Kreislauf-Erkrankungen begünstigt. Die Weltgesundheitsorganisation hat das krebserregende Potential von verarbeitetem Fleisch sogar mit Nikotin gleichgesetzt. Wie sie sehen, gibt es eine Fülle an Aspekten, die wir an dieser Stelle gar nicht alle nennen können, jedoch hat die Ursache der Probleme ein und denselben Nenner. Der überhöhte Konsum tierischer Lebensmittel.

Ich kann mich an dieser Stelle also nur wiederholen. Es ist unumgänglich den Konsum tierischer Lebensmittel drastisch zu reduzieren und die Menschen über die Auswirkungen ihres Konsumverhaltens aufzuklären. Für die Tiere, die Menschen, die Umwelt und die eigene Gesundheit.

Nancy Holland, ProVeg Osterode