Neuer Aldi-Markt: Kein Zugang für Rollstuhlfahrer

Leserbrief zur Neueröffnung des Aldi-Markts in Herzberg

Am Donnerstag wurde der neue Aldi-Markt in der Bahnhofstraße feierlich eröffnet, herzlichen Glückwunsch. Als ich jedoch den Zugang von der Bundesstraße sah, traute ich meinen Augen kaum. Auf dem ca. 20 Meter langen Weg wurden auf einem minimalen Höhenunterschied drei Stufen eingebaut. Somit ist dieser Zugang für Rollstuhlfahrer und Menschen mit Rollator nicht benutzbar. Sie sind gezwungen, den Umweg über den Eingang Bahnhofstraße zu machen. Es hätte sich förmlich aufgedrängt, hier einen sehr flach abfallenden barrierefreien Zugang zu schaffen. Was haben sich die verantwortlichen Planer und Genehmigungsbehörden dabei gedacht – oder auch nicht gedacht?

Uwe Thiele, Herzberg