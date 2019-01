Unser Planet wächst nicht mit

Da hat der Harz Kurier Herrn Menge doch tatsächlich auf fast einer ganzen Seite seine Erkenntnisse und Befürchtungen bezüglich des Klimawandels, genauer gesagt also unseres Umganges mit diesem Planeten darlegen lassen. Begrüßenswert! Meiner Ansicht nach sind alle Aussagen in diesem Artikel richtig.

Es stimmt, es müsste dringend etwas getan werden, nur, wer sollte das auf wirklich wirksame Weise tun? Der „Markt“ etwa, den wir ja zum Ersatzgott erhoben haben? Oder seine Protagonisten, deren wichtigstes Gebot kurz und knapp Gewinnmaximierung lautet? Unsere Kanzlerin predigt uns die marktkonforme Demokratie, nicht etwa den demokratiekonformen Markt. Überhaupt habe ich beinahe sämtliche Politiker dieses Landes (und dieser Welt) in Verdacht, letztlich nur im Sinne von Macht, Markt, Wachstum und Profit zu agieren, egal was dabei kaputt geht, und sei es die Lebensgrundlage der Menschheit auf diesem Planeten.

Was nutzt da die Erkenntnis und sogar das Bemühen von Einzelnen, wie nötig und wie ehrenwert das auch immer ist?

Wenn Sie mich fragen: Die Menschheit hat keine Chance. Zu tief ist es in ihrem genetischen Erbe verankert, Bewährtes so lange zu wiederholen, bis man endlich doch einsehen muss, dass es inzwischen nicht mehr richtig ist. Zu tief sitzt das archaische Freund-Feind-Denken, das der überlebensnotwendigen internationalen Zusammenarbeit im Wege steht. Eigentlich müssten wir unser gesamtes Handeln korrigieren. Die so genannte Globalisierung, der weltweite Transport von Waren, sowie die teils erwünschte, teils erzwungene Mobilität der Leute verursacht Unmengen an Treibhausgasen, gleichermaßen die neuen Medien, deren Energieverbrauch ständig steigt, weiter führt der krankhaft angeheizte Konsum zu Verschwendung und braucht ständiges Wachstum, doch dies ist ein Wachstum zum Tode, denn weder unser Planet noch dessen Ressourcen wachsen mit, wohl aber summieren sich die dadurch verursachten Umweltschäden. Es ist unbestritten, dass wir inzwischen Riesenprobleme geschaffen haben mit Übernutzung, Vergiftung und Vermüllung unserer Umwelt.

Kühl betrachtet verhält sich der Mensch eigentlich vollkommen „natürlich“. In dieser so genannten Schöpfung lebt jeweils eins vom anderen, alles bedingt sich, alles durchdringt sich und alles kämpft um den eigenen Vorteil, den eigenen Selbsterhalt. So war das schon von Anbeginn der Welt, so ist es immer noch.

Es ist auch nicht unnatürlich, sondern kommt durchaus vor, dass Tierarten ihre eigenen Lebensgrundlagen vernichten. Nun unterscheidet sich der Mensch von den Tieren dadurch, dass er besonders intelligent ist und dass er eine Vorstellung von „Moral“ entwickelt hat. Beides müsste die Menschheit anwenden, um zu überleben. Sie wird es nicht tun. Der Markt ist dagegen.

Heidemarie Wegener, Osterode