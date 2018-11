Das Gemeinwohl muss zurückstehen

Soso, eine Abschaffung der Straßenausbaubeiträge ist bei uns also nicht finanzierbar, schließlich stöhnen die Städte und Gemeinden eh schon unter der Last zusätzlicher Aufgaben, die ihnen „von oben“ einfach auf‘s Auge gedrückt werden, ohne sich über eine Gegenfinanzierung viele Gedanken zu machen. Den Letzten beißen bekanntlich die Hunde und der Allerletzte ist der einfache Bürger. Ich bin immer wieder fassungslos darüber, für welche Dinge bei uns sofort Geld in Milliardenhöhe da ist und für welche nicht. Kriminelle Zockerbanken werden mit Steuergeldern gerettet, nicht weniger kriminelle Steuerbetrüger und -vermeider haben nichts zu befürchten, und für die Rüstung ist ohnehin immer üppig Geld da. Da müssen die Ausgaben für’s Gemeinwohl halt zurückstehen – nicht? Zugegeben, von der Masse der kleinen Bürger sind keine größeren Parteispenden oder sonstige Vorteile zu erwarten. Die „Lobby“ des Volkes sollten eigentlich die Politiker sein, die in ihrem Amtseid genau dies geschworen haben. Manchmal bezweifele ich sehr, dass sie sich daran erinnern.

Heidemarie Wegener, Osterode