Aloha: Wasserstands-Messung ist unzulässig

Was mich seit Beginn der Diskussion rund um Sanierung bzw An-/Neubau des Aloha stört, ist die Unaufrichtigkeit seitens derjenigen, die keine Gelegenheit auslassen, das bestehende Aloha in möglichst schlechtem Licht darzustellen. Dies betrifft Wasserverlust, Besucherzahlen, technischen Zustand. Natürlich werden sich bei Wassertemperaturen um 10 Grad Celsius bestehende Risse im Beton erweitern, die bei Badebetriebstemperaturen nahezu geschlossen sind – wie Beton auf wenige Grad Temperaturunterschied reagiert, haben dieses Jahr Blowups auf der Landebahn des Flughafens Hannover gezeigt. Genauso natürlich führt eine Rissvergrößerung zu höherem Wasserverlust: Die jetzige Messung ist insofern nicht zulässig, weil nicht gleiche Bedingungen gelten. Die einzigen ehrlichen Daten lassen sich aus dem Zählerstand zu Beginn und zum Ende der Freibadsaison errechnen – und die sind nun mal so, wie vom CDU-Fraktionschef mitgeteilt. Ich gehe davon aus, dass das Aloha einen Abwasserzähler installiert hat; die Kosten für zugeführtes Frischwasser liegen – egal, ob nun 20m³/Tag oder 70m³/Tag – eher im Promillebereich der Gesamtkosten und taugen nicht zur Begründung des Umbauprojekts.

Das keine 10 Kilometer Luftlinie entfernte, kaum halb so große Freibad Hattorf schafft dieses Jahr einen Besucherrekord, nicht ganz 100.000 Besucher. Es ist davon auszugehen, dass das Freizeitverhalten dort sich nicht deutlich von dem in Osterode unterscheidet. Wenn hier, bei deutlich besserem Angebot, nicht annähernd gleiche Zahlen vorliegen, dann liegt das entweder daran, dass die Zahlen nicht stimmen oder aber das Management das Potential nicht ausschöpft. Wurde über beides schon mal intensiv nachgedacht? Die letzte Havarie ist uns als erwartbar bei alter Technik erklärt worden. Zur Wahrheit gehört aber, dass ein relativ preiswerter Sensor versagt hat, Notfallpumpen fahrlässig ausgeschaltet waren, somit das Wasser kniehoch im Keller gestanden hat und erst dadurch der große Schaden durch Kurzschluss von trocken zu haltenden Förderpumpen entstanden ist – nicht abgängige Technik, sondern eher menschliches Versagen.

Ein paar tausend Menschen haben für den Erhalt des Freibads gestimmt, gerade die SPD hatte doch schon in den 1970ern dazu aufgerufen, mehr Demokratie zu wagen: Das haben wir gemacht. Ihr müsst Euren Enkeln später nicht erklären, wieso Ihr für einen Umbau gestimmt habt, aber Ihr müsst erklären, wieso sich keiner von Euch an die Spitze der Erhalt-Initiative gestellt hat, wieso ihr den Bürgerwillen lapidar mit „lässt sich nicht finanzieren“ übergeht.

Ralf Diedrichs, Osterode