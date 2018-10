Wir müssen für das Aloha kämpfen

Vielleicht ist es doch noch nicht zu spät! Bitte liebe Verantwortliche, überprüft noch einmal die Kosten eines Neubaus oder einer überschaubaren Sanierung. Es kann mir niemand erzählen, dass es bei den heutigen Möglichkeiten keine Reparaturen gibt.

Wo bleiben die Sportler, Lehrer, Eltern, Ärzte, die Kindersportstiftung, Taucher und Schulen? Wo sind die Unterschriften-Listen aus den Geschäften geblieben – nirgends ein Wort davon. Alle jammern, dass wir ein Land der Nichtschwimmer werden. Ist doch klar, wenn so ein tolles Bad schon so lange geschlossen wird – und schon ist! Die Verantwortlichen haben es „totgeredet“. Nur gut, dass bei der Hitze des letzten Sommers noch das Außenbecken benutzbar war. Und was passiert, wenn wieder so ein heißer Sommer im kommenden Jahr kommt? Die armen Kinder und Schwimmer und Freizeitgenießer! Nicht jeder kann an die Teiche fahren.

Überall wird demonstriert. Warum haben wir Osteroder es nicht geschafft, für unser schönes Schwimmbad zu kämpfen? Schade!

Dagmar Wohne, Osterode