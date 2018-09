Verkehrsbelastung ist ein Thema für Bürgermeister-Kandidaten

Ich denke mal, Osterode hat ausreichend unter Verkehrslärm und -emissionen zu leiden: Die B243-Hochstraße (meist ohne wirksamen Lärmschutz), den Altstadtring mit abendlichen Rallye-Fahrern, regelmäßige Sperrungen des Butterbergtunnels mit Umleitung über Freiheit und und und.

Vielleicht machen sich die Kandidaten zur Bürgermeisterwahl schon mal Gedanken darüber – und tun dies auch kund – wie sie sich zur jährlichen Niedersachsenrallye des ADAC in Osterode verhalten: Zwei Tage Lärm von den getunten Motoren in der Feldmark und bei der Anfahrt in Osterode zusätzlich zur täglichen Belastung sind sicher ein Diskussionspunkt wert, abgesehen davon, dass ich persönlich dies nicht als „Sport“ ansehen würde, auch wenn der bisherige Bürgermeister dieses „sportliche Großereignis“ sehr begrüßt hat.

Also, ran an die Befragung der Kandidaten!

Michael Schulte, Osterode