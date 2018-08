Ist Landrat Reuter der Altkreis egal?

„Wenn die Schülerzahl unter 29 sinkt, ist die Schule weg vom Fenster. Diese Messlatte gilt für alle anderen Oberschulen auch.“ Zitat Landrat Bernhard Reuter, der Satz gilt also für die drei Oberschulen Bad Sachsa, Hattorf und Badenhausen. Diese Äußerung Reuters hört sich für mich nicht nach Wertschätzung der pädagogischen Arbeit der drei Oberschulen an, oder nach einem fairen Umgang mit Eltern und Schülern oder nach einer Idee der Stärkung des strukturschwachen ländlichen Raums. Dieser Satz hört sich für mich nach „Basta“ an, nach Machtdurchsetzung und nach Desinteresse am Wohlergehen der Städte des Altlandkreises Osterode.

Und Landrat Reuters Argumentation ist sachlich falsch. Zitat: „Wir schließen Schulen dann, wenn es rechtlich zwingend ist. Für Oberschulen ist das bei weniger als 29 Schülern, die für die Klasse 5 angemeldet werden.“ Nach dem niedersächsischen Klassenbildungserlass ist in Oberschulen die Schülerhöchstzahl für eine 5. Klasse 28. In der Verordnung für die Schulorganisation steht, dass Oberschulen mindestens zweizügig sind. Daraus abzuleiten, dass wenn nur in einem Jahr einmal die Zahl 29 unterschritten wird, die Schule geschlossen werden muss, ist aber falsch. Der schon genannte Klassenbildungserlass sieht folgendes vor (Zitat:) „Mehrere Schuljahrgänge sind in kombinierten Klassen zusammenzufassen, wenn in zwei oder mehreren aufeinander folgenden Schuljahrgängen die Mindestzahlen nicht erreicht werden.“ Von Schulschließung steht darin nichts. Den von Reuter genannten „rechtlichen Zwang“ gibt es nicht.

Die Landesschulbehörde würde nicht dem Landkreis vorschreiben, eine Schule wegen einmaliger Unterschreitung von 29 die Schule zu schließen. Vielmehr ist die Aussage Reuters eine politische Entscheidung des Kreisausschusses, den die Mehrheitsgruppe im März 2018 so beschlossen hat, die aber genauso wieder zurückgenommen werden könnte!

Ebenso seltsam ist Reuters folgender Gedanke: „Bei der OBS Bad Sachsa … sind es dieses Jahr 40 Anmeldungen. Das sind Ist-Zahlen. Der Schulentwicklungsplan dagegen stellt auf Prognose-Zahlen ab.“

Bei den Prognose-Zahlen meint Reuter unter anderem die Elternbefragung. Die daran geäußerte Kritik wehrt er ab – sie sei nach „wissenschaftlichen Kriterien erfolgt“. Diese Befragung hatte für die OBS im Jahr 2018 eine Anmeldezahl von 14 (!) prognostiziert. Ich denke, der Schulentwicklungsplan sollte auf vorhandene Ist-Zahlen abstellen und nicht auf überholte Prognose-Zahlen. Schülerzahlen schwanken. Die OBS hatte im Jahr 2016 nur 25 neue Fünftklässler! Und wurde damals glücklicherweise nicht geschlossen. Die Geburtenzahlen in Bad Sachsa waren 2012 auf einem Tiefstand (unter 30) und steigen seitdem wieder: 2017 über 50 Kinder! Alle Kindergärten sind voll. Wenn der Geburtsjahrgang 2012 in die OBS eingeschult wird – das ist im Jahr 2022 – ist es nicht unwahrscheinlich, dass die magische Zahl 29 unterschritten wird, aber danach wird sie wieder auf über 40 ansteigen. Die Kinder sind schon geboren und wohnen schon in Bad Sachsa und naher Umgebung. Eine nachhaltige Schulentwicklungsplanung sollte die nächsten 10 Geburtsjahrgänge in den Blick nehmen und nicht Schwankungen von einem Jahr als K.O.-Kriterium für eine Schule nehmen.

Das alles schreibt ein Bürger, der bisher die Landkreisfusion und die meisten Beschlüsse der Mehrheitsgruppe im neuen Kreistag sehr begrüßt hat. Aber in der OBS-Frage kommen ihm Zweifel.