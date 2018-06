100 Mbit sind zum Teil schon verfügbar

Es ist schön zu lesen, dass der Netzausbau voranschreitet. Was jedoch im Artikel verschwiegen wird, ist, dass für Teile des Netzes in Walkenried bereits eine Geschwindigkeit von 100 Mbit (down) zur Verfügung steht.

Ich musste bereits im April feststellen, dass an meinem Hausanschluss statt der 25 Mbit jetzt die neue Geschwindigkeit zur Verfügung steht.

Diese wurde dann am 2. Mai geschaltet. Ein Test ergab, dass diese Geschwindigkeit auch wirklich ankommt. Man muss also nicht warten, bis der Stehtisch mit dem pinkfarbenen Buzzer aufgebaut wird. Ein Blick online auf die Verfügbarkeitsprüfung hilft weiter.