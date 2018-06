Gruppe muss über den Schatten springen

Welche Informationen fehlen der Gruppe CDU/WgiR denn noch, um endlich dem Traumspielplatz zuzustimmen? Vom Kinderschutzbund wurden ganz klar alle Sachstandsinformationen vorgetragen. Um welche „Regularien“ will man sich denn weiter streiten? Was hat der Bürgermeister wieder falsch gemacht? Die Verwaltung kann doch machen was sie will, es ist immer falsch in den Augen der Gruppe, es werden immer irgendwelche Versäumnisse unterstellt. Lasst doch hier endlich mal den Bürgermeister aus dem Spiel. Die Stadt Bad Lauterberg bekommt vom Kinderschutzbund einen Traumspielplatz im Kurpark im Wert von rd. 80 000 Euro geschenkt.

Was gibt es denn hier noch zu überlegen? Der Standort „im Kurpark“ ist nun mal daran gekoppelt, es ist seit drei Jahren von keinem anderen Standort für den Spielplatz die Rede. Warum kommt die Gruppe CDU/WgiR erst jetzt, um irgendwelche Regularien zu beanstanden, die keiner richtig benennt und die bei den oben genannten Tatsachen auch nicht mehr relevant sein können.

Liebe Gruppe, springt endlich über euren Schatten und stimmt dem Traumspielplatz im Kurpark zu, damit das ehrenamtliche Engagement des Kinderschutzbundes und den vielen Unterstützern in der Stadt zum Abschluss kommt und die Kinder ihren Traumspielplatz mit Leben füllen können.