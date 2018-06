Warum wird vertröstet?

Die Grundschule Bad Sachsa bekam im Frühjahr 2017 das Zertifikat Gesunde Schule verliehen.

In diesem Atemzug bewarb sich die Schule ebenfalls um das Zertifikat Bewegte Schule, dafür muss es in der Schule ein Modul Freiraumgestaltung geben. Also schrieben die Kinder einen Brief an den Bürgermeister, mit der Bitte, den Schulhof (der schon seit Jahrzehnten unverändert ist) umzugestalten. Die Lehrer trugen daraufhin die Wünsche der Kinder zusammen, die Stadt gab ihre Zustimmung für weitere Planungen, die dann von der Schulleitung in Auftrag gegeben wurden.

Mithilfe des Schulelternrates wurde die Planung unterstützt, vorangetrieben und es wurden Sponsoren gesucht und gefunden. Im Herbst 2017 wurde der Stadt die Planung vorgestellt und erste Schritte besprochen, bei einer Baubegehung im Frühjahr 2018 sogar schon Bepflanzung ausgesucht.

Durch die Grundschule, den Förderverein und auch durch Spenden können die ersten Bauabschnitte finanziert werden. Als die Klasse 3a vor Ostern das Rathaus besuchte und Frau Weick auf die Neugestaltung des Schulhofs ansprach, gab es wohl die Aussage: „Wenn Ihr aus den Osterferien wieder kommt, werdet Ihr überrascht sein, was schon alles passiert ist!“ Leider ist bis heute nichts passiert. Vielleicht war ein anderes Jahr gemeint? Es ist nun wirklich nicht leicht, Sponsoren zu finden, aber es ist viel schwieriger, diese ständig zu vertrösten, wenn Zusagen seitens der Stadt nicht eingehalten werden. Uns stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage nach der Kinderfreundlichkeit der Stadt Bad Sachsa, mit der doch immer geworben wird. Wie lange werden die Kinder weiter vertröstet –oder geht es nun endlich los?