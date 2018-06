Vernünftige Verbindungen ohne hohe Zahlungen

Dort war wörtlich zu lesen, dass „das Land Niedersachsen dem VSN diese Fördersumme zur Verfügung stellt zur Verbesserung der Stadt- und Umlandmobilität. Insgesamt stehen zur Förderung einer besseren Vernetzung von vorhandenen ÖPNV-Angeboten durch die Mobilitätszentrale etwa 4 Millionen Euro zur Verfügung“.

Aus gesundheitlichen Gründen gehöre ich zu den regelmäßigen Nutzern des ÖPNV von Lonau nach Herzberg sowie nach Bad Lauterberg, Osterode, Göttingen und sogar nach Braunschweig.

Bis zum 3. Februar dieses Jahres konnte ich die Busverbindungen gut für die Umsetzung meiner Planungen nutzen. Bereits beim vorletzten Fahrplanwechsel wurde ein Bus nicht mehr über Lonau eingesetzt, sondern direkt nach Sieber geführt. Nur bei der Schülerbeförderung wurde Lonau weiterhin berücksichtigt, so dass ich zumindest durch geringe Modifizierung meiner Pläne mit Hilfe der hierfür eingesetzten Busse meine Fahrziele erreichen konnte.

Doch seit dem 4. Februar 2018 fährt die Linie 451 Herzberg-Lonau-Sieber nicht mehr dieselbe Wegstrecke wie bisher. Der aus Sieber kommende Bus, welcher um 9.06 Uhr von der Haltestelle „Am Langfast“ abfährt, fährt nun an der Abzweigung nach Lonau vorbei, ist also für Lonauer nicht mehr nutzbar. Dafür wird nun außerhalb der Schülerbeförderung extra ein Bus eingesetzt, der unabhängig von Schul- und Ferienzeiten um 10.02 Uhr, also fast eine Stunde später, von Lonau nach Herzberg fährt, wo er nach der Berliner Straße die Mahnteschule anfährt. Welches Kind muss um diese Zeit – vor allem in den Ferien – noch zur Schule?

Spät nachmittags ist es nicht anders. Der Bus nach Sieber fährt um 17.36 Uhr ab Schloss durch die Lonauer Straße, über „Am Langfast“ nach Sieber, der Ort Lonau wird wieder ausgespart. Dafür fährt fünf Minuten später ein Bus extra nach Lonau. In der Ferienzeit kann ich Herzberg von Lonau aus morgens nur um 7.10 Uhr bzw. 10.02 Uhr mit dem Bus erreichen. Für die Rückfahrten stehen Busse um 9.46 Uhr, 12.36 Uhr und 16.36 Uhr zur Verfügung. Die Sieberaner dagegen können in den Ferien auch weiter den Bus, der um 9.06 Uhr die Haltestelle „Am Langfast“ passiert, nutzen. Für Rückfahrten stehen den Sieberanern laut Fahrplan Busse um 8.36 Uhr, 11.36 Uhr, 13.36 Uhr, 15.36 Uhr und 17.36 Uhr zur Verfügung. Mein Fazit ist, dass die Bevölkerung Lonaus durch den neuen Fahrplan benachteiligt ist.

Ich frage mich, warum der VSN uns Lonauern einen zusätzlichen Bus um etwa eine Stunde verschoben nach Lonau schickt, aber die bisherigen Mehrfachverbindungen von und nach Herzberg nimmt sowie die möglichen Weiterfahrten erschwert. Zudem ist der Einsatz eines zusätzlichen Busses verbunden mit einem weiteren Fahrer doch sicherlich wesentlich teurer, als den Bus nach Sieber einen kleinen Abstecher nach Lonau fahren zu lassen. Ich denke, der VSN will wirtschaftlich arbeiten und Fahrgäste gewinnen, doch diese Fahrplangestaltung fördert das Vorhaben bestimmt nicht.

Meines Erachtens nach könnten auch ohne diese hohen Geldzahlungen vernünftige Verbindungen geschaffen werden. Im Laufe meines Lebens konnte ich immer wieder beobachten, dass die Bahn Strecken fahrplanmäßig ausdünnte, wodurch die Fahrgastzahlen immer weniger wurden, was dann als Vorwand genutzt wurde, gewisse Strecken komplett stillzulegen. Heute gibt es dort private Initiativen und die Strecken rentieren sich wieder.

Übrigens hatte ich aus fahrplanmäßigen Gründen keine Möglichkeit, die Veranstaltung am 29. Mai über den ÖPNV von 14 bis 18 Uhr in Göttingen zu besuchen.