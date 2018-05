„Parlamentarischer“ Arm wäre hilfreich

Auch ich habe den „Eco Bus“, der vor mehr als zwei Jahren vom Osteroder Bürgermeister vollmundig versprochen wurde, bislang noch keinen Meter fahren sehen.

Das in 2015 gestartete Bürgerbus-Vorhaben war eine Innovation nicht nur für Osterode, sondern die gesamte Region, weil es von Bürgern für Bürger beinahe umsetzungsreif entwickelt worden war – in vielen Stunden ehrenamtlichen Engagements.

Das Projekt hatte leider einen entscheidenden Geburtsfehler: Es wurde mit der BI „Für Osterode“ von einem Verein betrieben, der sich anschickte, 2016 zur Kommunalwahl anzutreten. Die seltene Kombination aus politischem Engagement und einem buchstäblich mit den eigenen Händen erarbeiteten praktischen Lösungsansatz für mehr Mobilität wurde ganz offensichtlich argwöhnisch von jenen in Rat und Rathaus beäugt, die um ihre eigene Machtfülle fürchteten. Und die sorgten dann auch durch die Verweigerung der – moderaten – Bürgschaft zum Absturz des Bürgerbusprojektes. Man darf sich schon fragen, wie das Wahlergebnis für die BI ausgefallen wäre, wenn sie auf das erste erfolgreiche Mobilitätsprojekt in Osterode als Initiator und Betreiber hätte verweisen können. Stattdessen obsiegten die Verhinderer, und nicht nur Jon Döring, sondern auch weitere Promotoren und Aktive zogen sich sukzessive enttäuscht ins Private zurück, anstatt die Verantwortlichen politisch an den Pranger zu stellen, wie es gerecht gewesen wäre.

Heute, nach bald zwei Jahren „Fusionserfahrung“ und angesichts der aktuellen Situation im Südharz oder auch in der Frage der Oberschulen wäre es wünschenswert und mehr als hilfreich, über so etwas wie einen „parlamentarischen“ Arm zur Interessenvertretung der Belange des Altkreises Osterode zu verfügen.