Grünabfall ist nicht harmlos

Durch den Harzkurier-Artikel „Illegaler Grünmüll sorgt für Ärger“ dürfte für manchen Leser der Eindruck entstanden sein, es handele sich um eine Petitesse. Das ist jedoch ein Irrtum, und zwar nicht nur wegen des großen Volumens von 400 Kubikmeter.

Grünabfall ist nicht deswegen harmlos, weil er natürlicher Herkunft ist. Er kann durch Überfrachtung mit Nährstoffen die ökologischen Bedingungen im extensiven Gipskarst nachhaltig beeinträchtigen. Gärender und faulender Rasenschnitt stinkt nicht nur übelst, er setzt auch Giftstoffe frei, die Pflanzenwurzeln irreversibel zerstören und die Bodenlebewelt, das sog. Edaphon, schwerstens schädigen können.

Schier unfassbar ist, dass die Osteroder BUND-Ortsgruppe seit sage und schreibe August 2016 an dem Thema dran ist! In zwei Fällen konnten die Naturschützer sogar die Verursacher-Kennzeichen angeben.

Am 7. November hat der BUND eine Untätigkeitsbeschwerde an Landrat Reuter gestellt, am 14. November daran erinnert – keine Reaktion! Erst fast ein Jahr später, am 10. Oktober 2017, stellte der BUND Strafanzeige wegen Rechtsbeugung. Völlig zu Recht.

Die beleidigte Reaktion von Pressesprecher Lottmann ist nicht nur höchst ärgerlich, sondern lässt überdies den Eindruck entstehen, auf Verwaltungsseite sei über viele Monate nachlässig gearbeitet worden, was einer (bußgeldpflichtigen) fahrlässigen Umweltschädigung gleichkäme. Am heutigen Mittwoch, 9. Mai, tagt um 16 Uhr im Göttinger Kreishaus der Umweltausschuss des Kreistags in öffentlicher Sitzung. Als Bürger erwarte ich, dass die Erste Kreisrätin Christel Wemheuer lückenlos und Punkt für Punkt offenlegt, wie es zu den fast zwei Jahre währenden Versäumnissen hat kommen können und wie sie dieselben nunmehr umgehend zu heilen gedenkt.