Stammtische der Vereine besuchen

Sehr geehrter Herr Dittmer, Ihr Vorschlag zu einem Ideenstammtisch für Wieda kann nur aus einer völligen Fehleinschätzung der aktuellen Informationen von Wieda herrühren. Solche Ideenstammtische werden von den örtlichen freiwilligen Organisationen regelmäßig schon über viele Jahre hinweg durchgeführt. Da gibt es den Stammtisch vom Harzklub, regelmäßige Treffen von Pro Wieda, die Organisationsgruppe für das Spellefest, die Schützengesellschaft und nicht zuletzt die Ideensammlung für die Krippenweihnacht. Alles dient dazu, unseren Heimatort Wieda, den es postalisch nach einem Federstrich der Post AG eigentlich gar nicht mehr gibt, lebens- und liebenswert zu erhalten. Nicht vergessen werden darf der überörtliche Dorfentwicklungsplan der Harzer Klosterdörfer. Es ist schon schwer die genannten Organisationen an einen Tisch zu bekommen und Sie wollen eine weitere hinzufügen. Kommen Sie zum nächsten Stammtisch von Pro Wieda, dem Harzklub oder einer anderen Organisation in Wieda. Dort finden Sie Gesprächspartner, die jahrelang schon ehrenamtlich an dieser Aufgabe arbeiten.

