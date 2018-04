Weitere Untersuchung zum Erhalt des Freibadbeckens gefordert

Die 2. Bürgerinfo zur Aloha-Sanierung brachte mal wieder keine Fakten. Fragen an Herrn Woyke-Pereira zur Effizienz der Technik (Blockheizkraftwerk) konnten nicht beantwortet werden.

Deutlich wurde, dass ein gewaltiger Sanierungsstau vorliegt und, dass bei Nachbesserungen am Dach gepfuscht wurde. Wer ist dafür verantwortlich? Das Ergebnis der Veranstaltung: Alles ist sanierbar. So wurde es dem Rat ja auch schon im Juni 2017 von den Planern empfohlen!

Deutlich wurde auch das Meinungsbild der Teilnehmer der Führung: Einheitlich wurde die Komplettsanierung, inkl. Erlebnisbereich und Schwimmerbecken im Freibad, möglicherweise auch als 25-Meter-Kompromiss, favorisiert. Bei Konzentration auf das Nötigste ist eine solche Sanierung sicher auch möglich, bei Überarbeitung der Sanierungsvariante würden die Kosten also erheblich sinken (Umbau des Babybeckens ist kein Bürgerwunsch!). Allgemeiner Unmut gegenüber der Anbau-Variante wurde ebenso laut, die Presse kann über diese Stimmung aber leider nicht berichten, da sie nach der Aufnahme eines Gruppenfotos nicht an der Führung teilnahm. Es verwundert auch, dass die Ratsmitglieder erst jetzt geschlossen durch das Aloha, inkl. Technikkeller, geführt wurden, mussten sie doch schon mehrere Entscheidungen zur Aloha-Sanierung treffen!

Bislang gab es keine weitere Untersuchung zum Zustand des Schwimmerbeckens im Freibad (Leckage-Ortung) und das trotz Versprechen von Ratsmitgliedern. Herrn Woyke-Pereira zufolge sei es nicht nötig, zu wissen, weshalb und an welcher Stelle des Beckens der Wasserverlust entstehe und ob es ggf. günstig zu reparieren sei, denn die Planer empfehlen, wenn überhaupt, den Neubau des Beckens für ca. 5 Mio. Euro. An einer ggf. möglichen Reparatur des Beckens würden sie ja auch nicht verdienen!

Herr Woyke-Pereira äußerte sich anerkennend gegenüber dem Bürgerengagement zum Erhalt des Freibad-Schwimmerbeckens (erfolgreiche Unterschriften-Aktion mit ca. 3 000 Befürwortern des Erhalts des Freibad-Schwimmerbeckens, HarzKurier berichtete) und schloss nicht aus, dass möglicherweise nachträglich ein Becken im Schattenbereich der Liegewiese, also hinter dem Spielplatz, geplant werden könnte. Er räumte aber auch ein, dass dies noch teurer wäre, da die Gründung dort noch aufwendiger sei als an bisheriger Stelle und die Wibo zudem in den nächsten Jahren finanziell handlungsunfähig sei. Eine hohle Versprechung also?

Eine Leckage-Ortung im Schwimmerbecken des Freibads muss unbedingt durchgeführt werden, um zu prüfen, ob das Becken ggf. kostengünstig und mit wenig Aufwand zu reparieren ist, bevor man es zuschüttet!

Die Bürger/-innen wurden immer wieder dazu aufgerufen, ihre Wünsche zur Sanierung des Aloha zu äußern, wir hoffen daher, wie viele andere auch, auf eine Kompromisslösung, die ein akzeptables Schwimmerbecken im Freibad und somit den mehrfach geäußerten Bürgerwunsch berücksichtigt.