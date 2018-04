Noch nicht zu spät für einen partizipativen Befreiungsschlag

Ob anhand von Fotos oder in natura – viele Betrachter scheinen der Ansicht zu sein, die Wartung der Aloha-Technik sei über viele Jahre vernachlässigt worden. Da nimmt sich die Einlassung von Herrn Woyke Pereira, es handele sich um einen „normalen Alterungsprozess“, beinahe satirisch aus. Denn was nicht adäquat gepflegt wird, gammelt eben irgendwann vor sich hin.

Was die Fraktionen nicht zu begreifen scheinen: Ein maximal „gesund“ geschrumpftes Wellness-Bad, wie es von der Mehrheitsgruppe gewollt und von CDU und FDP mangels eigener Ideen mitgetragen wird, ohne opulenten Außenbereich als USP (Anm. der Red.: englisch = unique selling proposition oder unique selling point, USP = Alleinstellungsmerkmal) droht von einem Großteil der bisherigen Nutzer nicht angenommen zu werden.

Seit der abgesagten Sitzung des Rates vom 14. März hat sich nichts Neues ergeben. Gut drei Wochen wurden von SPD und Grünen, die gern über Bürgerbeteiligung reden, aber in Osterode wenig Interesse daran haben, verschenkt. Mein im HarzKurier veröffentlichter Vorschlag vom 27. März wurde in den Wind geschlagen. Man verlässt sich ausschließlich auf das Planungsbüro Arnke Häntsch Mattmüller, die aber nicht neutral kalkulieren, weil sie als Auftragnehmer direkt profitieren. Hoffentlich wird sich dieser Fehler nicht bitter rächen. Gleichwohl will der Stadtrat am Dienstag ohne ultimativen Termindruck entscheiden – aus meiner Sicht ein weiterer kapitaler Fehler.

Noch ist es freilich nicht zu spät für einen partizipativen Befreiungsschlag. – Oder möchte Klaus Becker vielleicht lieber in den Ruhestand mit der Gewissheit, ein potenzielles Prestigeprojekt unserer Stadt nachhaltig versemmelt zu haben?