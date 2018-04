Krankenhaus- Finanzierung ist dualisiert

Sehr geehrte Frau Wegener, das ist auch meine Meinung.

Die Politik hat – mal wieder ohne Weitblick – die Privatbetreiber von Kliniken zugelassen.

Die Krankenhausfinanzierung ist zur Zeit dualisiert, d.h. die Betreiberkosten werden von den Krankenkassen finanziert, die Erstellungskosten von den Ländern. Man sollte den Krankenkassen (brauchen wir tatsächlich ca. 113 gesetzliche Krankenkassen mit all den verbundenen Kosten für Vorstände, Verwaltungen, Fuhrpark, Logistik etc.?) auch diesen Posten zugestehen, sie hätten ein wirtschaftliches und überwachendes Interesse und bei gutem Wirtschaften könnte die „Rendite“ zurück an die Beitragszahler fließen.

Dafür müssten die Beitragssätze vermutlich erhöht werden, allerdings „gegenfinanziert“ durch Senkung von Lohn-und Einkommensteuern.

Wie wäre es damit?