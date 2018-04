Ein paar Ruhebänke wären nicht schlecht

Zu „Öffnungszeiten der Gaststätte Schlossberghütte an der Burgruine Scharzfels“ vom 31. März.

Im HarzKurier ist zu lesen, dass die Schlossberghütte an der Burgruine Scharzfels neue Öffnungszeiten hat und in diesen Zeiten sicher gern Gäste hätte. Nun ist es aber leider so, dass die wandernde Bevölkerung immer älter wird, und um diese Strecke zu bewältigen, wären ein paar Ruhebänke nicht schlecht.

Soviel ich weiß, gibt es auf dieser Strecke eine einzige Bank, total vergammelt, also nicht zu nutzen. Ist vielleicht ein Anreiz für unseren Harzklub oder die Burgruinengemeinschaft, hier Abhilfe zu schaffen. Ich denke, mit mir würden sich auch viele andere darüber freuen.

Außerdem meine ich, dieses schöne Ausflugziel ist es wert, es zu erhalten und auch möglichst oft zu besuchen.

Darüber sollten die Verantwortlichen einmal nachdenken.