Das kann die Kosten noch nicht decken

Zum Artikel „Komposttonne wird in Osterode erstmals im April 2019 geleert“

Bei 80 kg Bioabfällen pro Person und Jahr entspricht dies 6,67 kg/ Monat, bei 14-tägiger Abholung werden also 3,4 kg pro Nase, bzw. 13,6 kg für eine 4-köpfige Familie per Sondertour in einem tropfsicheren Lkw abgeholt und der neugebauten Göttinger Behandlungsanlage zugeführt, damit diese auch ausgelastet ist.

Sollten 30 Prozent der Gartenbesitzer die Biotonne nicht benötigen, verblieben noch 2,4 kg/Leerung/Person. Damit der Bürger ob der Kosten nicht gleich in Ohnmacht fällt, spart Frau Wemheuer dafür die Hälfte der Abfuhren der grauen Restmülltonne (Leerung also nur noch ein Mal monatlich), sowie im Sommer die Hälfte der Grünabfallsammeltouren ein (statt bisher 15-16 Touren nur noch 12 Touren pro Jahr).

Da dies die Kosten noch nicht decken kann, folgt zwangsläufig die Grünabfallsammlung per Tonne. Wenn dann mal nicht der Rasenschnitt im Wald landet...