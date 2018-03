Ein der Zeit und dem Budget angepasstes Schwimmbad erhalten

Sind wir wirklich eine so wütende und misstrauische Gesellschaft? In der lieber misstraut, statt zugetraut, denunziert, statt unterstützt, im Affekt überreagiert und verletzt, statt in Ruhe abgewogen und diskutiert wird? Nun ja. Eine zunehmende Zahl der „Großen der Welt“ und Anonymen im Netz machen es nicht anders vor. Das steckt offensichtlich an. Achtsamkeit fehlt. Hand aufs Herz: Wer hat es noch nicht erlebt, dass auch bei privaten oder beruflichen Planungen Veränderungen und Anpassungen nötig sind?

Wer behauptet, mit dieser Finanzlage ernsthaft die Quadratur des Kreises schaffen zu können?

Wer möchte den Beteiligten, die sich intensiv seit Monaten mit der Badrettung beschäftigen unterstellen, dass sie absichtlich destruktiv planen und handeln, um Zustände für die Bürger zu verschlechtern? Nebenbei: Viele Menschen machen diese Tätigkeiten oft nebenberuflich in diesen Gremien.

Wer kann den Angestellten verübeln sich über die Aussicht auf einen Verbleib im Betrieb zu freuen, der im Laufe der Planungen doch möglich scheint?

Wer maßt sich allen Ernstes an, die Kompetenzen eines Architekturbüros dermaßen infrage zu stellen, dass diese keine glaubwürdige Arbeit abliefern? Die Forderung nach einem zweiten Angebot vergisst, dass dies nicht kostenlos erstellt würde und daher Zeit und sinnvoller investierbares Geld ausgegeben werden müsste.

Riesige Unterschriftenlisten sind schön und gut, haben aber leider oft wenig Aussagekraft.

Wer würde seinen Umzug ernsthaft mit der Anwesenheit eines Abenteuerschwimmbades begründen? Wir sind eine solche junge, fünfköpfige Familie, die hier immer plakativ ins Feld geführt wird. Wir, wie auch Freunde und Bekannte, sind nach Osterode zurückgezogen. Wegen günstigerer Immobilien, Großeltern, ruhiger und naturnaher Umgebung, sicherer Kinderbetreuung, Freunden, kurzen Wegen, keinen Staus. Nach Hannover zieht ja auch keiner, weil er den Zoo in der Stadt braucht. Diesen dauernden Argumenten der angeblichen ausschlaggebenden Attraktivität geht doch schnell die Luft aus.

Ich wünsche mir ein Bad, dass auch noch in 20 oder 30 Jahren Bestand hat, das möglichst schnell umgesetzt wird, das sowohl einen Schwimmer als auch einen Nichtschwimmerbereich bietet, das einen kleinen Spielbereich und auch eine Rutsche aufweist. Ja, denn auch zur Rutsche ist doch das letzte Wort noch nicht gesprochen. Wir können kein Bad erwarten, das es mit den Eiswiesen oder dergleichen aufnehmen kann.

Ich finde, dass die Informationen bzgl. der Planungen schon recht weit gehen und es den Bürgern möglich ist, den Planungsverlauf zu verfolgen. Wir sollten optimistisch sein, dass wir ein neues, den Anforderungen, dem Budget, der Zeit angepasstes Schwimmbad erhalten werden. Das Jetzige ist nicht zu retten, ich stelle keine statischen Gutachten und dergleichen infrage. Vor 20-25 Jahren war ich oft wochenlang im Freibad. Aber die Zeiten ändern sich – nicht nur bei den Jugendlichen und dem sicheren Sommerwetter.

Ich bin der Meinung, dass es sinnvoll ist, Abläufe und Prozesse in der Gesellschaft und Politik kritisch und konstruktiv zu hinterfragen und sich zu beteiligen. Das findet hierbei ebenfalls statt. In dieser Diskussion gehen aber manche Kommentare und Unterstellungen eindeutig zu weit. Es scheint mir, dass Misstrauen ganz weit vorn steht und die Realität verschwimmen lässt. Und: Wer hat es schon einmal geschafft, allen Wünschen gerecht zu werden?