Der Politik zu viel Freiräume gelassen

Immer wieder höre ich von Parteien und Politikern aber auch von desinformierten Bürgern, wie hervorragend die Steuereinnahmen aufgrund der guten Konjunktur in Deutschland z.Zt. sprudeln und wie gut es uns geht. Dabei wird den Bürgern aber vorenthalten – und das von der Politik aus wahltaktischen Gründen gewollt – dass der Bund, die Länder und Kommunen mit ca. 2 Billionen (12 Nullen nach der 2) verschuldet sind. Wenn es Deutschland wirklich so gut gehen würde, wie den Bürgern von Parteien und Politikern stets suggeriert wird, warum haben wir dann in diesem „reichen Land“ mit Kinder- und Altersarmut, Pflegenotstand, einer veralteten und maroden Infrastruktur usw. zu tun? Warum hinkt man im europäischen Vergleich beim Mindestlohn hinterher? Warum hat man sich dann bei den GroKo-Verhandlungen trotz dieser real existierenden Defizite nur auf Teillösungen fortdauernder Probleme beschränkt, obwohl weiterhin ein großer, nicht befriedigter Handlungsbedarf besteht? Warum werden dann Schwimmbäder, Theater und andere Kultureinrichtungen etc. geschlossen, die dem Gemeinwohl dienen?

Die Politik schöpft trotz dieses unglaublichen Schuldenbergs in unverantwortlicher Weise weiter aus dem Vollen. Beispielhaft nenne ich hier die Elbphilharmonie, Stuttgart 21 und der absolute „Steuerfresser“ der Berliner Flughafen, bei denen die Kosten nur so explodiert sind. Hinzu kommen die Milliarden für die Integration von Flüchtlingen. Wir haben in Deutschland nicht nur einen gigantischen Schuldenberg, sondern auch einen unüberschaubaren Berg unbewältigter, ungelöster Probleme, die von ignoranten Politikern verschwiegen, zurückgestellt und verharmlost werden.

Parteien und Politik haben über Jahrzehnte über „ihre/unsere Verhältnisse“ gelebt, obwohl sie zu einer sparsamen und wirtschaftlichen Verwaltung öffentlicher Mittel gesetzlich verpflichtet gewesen wären. Niemand der Verantwortlichen wurde dafür zur Rechenschaft gezogen. Auch wir Bürger selbst tragen für diese defizitäre Entwicklung eine Mitverantwortung, weil wir der Politik zu viel „Freiräume“ gelassen und nicht vertretbare „Steuergeschenke“ unbedenklich angenommen haben. Nun zahlen auch wir für unsere eigene Ignoranz die Zeche für unverantwortliche Politik.