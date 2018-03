Eine Auslieferung würde zu nicht absehbaren Folgen führen

Birgitt und Gert Petersen, per E-Mail

Die Bundesregierung hat erklärt, Rebellion stelle nach unseren Gesetzen keinen Straftatbestand dar. Insofern wäre nach unserer Rechtsauffassung die einzige mögliche Konsequenz, Herrn Puigdemont nicht auszuliefern.

Eine Vielzahl von Menschen aus aller Welt findet in unserem Land Schutz, da sie in ihrem Herkunftsland politisch verfolgt werden und/oder ihnen lange Haftstrafen drohen.

Treffen diese beiden Voraussetzungen nicht auch auf Herrn Puigdemont zu? Wäre dies zutreffend, könnte er dann nicht um Asyl in Deutschland ersuchen? Eine bei der Auslieferung nach Spanien drohende Haftstrafe von bis zu 25 Jahren ist schließlich keine Bagatelle. Wir sind u.a. aus humanitären Gründen eindeutig dagegen, Herrn Puigdemont nach Spanien auszuliefern. Hinzu kommt, dass eine Auslieferung zu erheblichen Unruhen und einer Erhöhung der Gewaltbereitschaft in Spanien, ggf. auch in Deutschland, und damit zu nicht absehbaren Folgen führen würde.