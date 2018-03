In der Aloha-Entscheidungsfindung gibt es nach der abgesagten März-Sitzung des Osteroder Rates keine erkennbaren Fortschritte. Im Rat scheint man der Auffassung zu sein, die Bürger seien mit ihrer Forderung nach Instandsetzung des 50 m-Außenbeckens uneinsichtig und weigerten sich zu erkennen, dass dies in Ergänzung zur erforderlichen Reparatur des Hallendaches und weiteren Maßnahmen wie etwa der Sanierung des Blockheizkraftwerks nicht finanzierbar, die angestrebte Sauna-fokussierte Minimallösung mithin alternativlos sei.

In einem Facebook-Dialog äußerte ein nicht unmaßgebliches Mitglied der SPD-Ratsfraktion mir gegenüber gar die Überzeugung, einigen Kritikern gehe es nicht mehr um konstruktiven Dialog, sondern allein darum, „die Stimmung zu vergiften“ und das „Projekt zum Kippen zu bringen“. Mir selbst kommt es vor, als seien Handlungs- und Finanzierungsbedarfe über viele Jahre hinweg auf die lange Bank geschoben worden. Fest steht: Sollte der Rat im April einsam entscheiden, ohne zuvor einen „Befreiungsschlag“ in puncto Bürgermitwirkung zu wagen, verspielt er tausendfach Vertrauen. Für mich ist nicht nachvollziehbar, warum sich Verwaltung und Rat ausschließlich der Expertise der Berliner Arnke Häntsch Mattmüller Architekten GmbH anvertrauen wollen. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Warum nicht im April zwei bis drei bürgeroffene Wochenendworkshops veranstalten, die Rat und Verwaltung vorstrukturieren und die ein neutraler Fachberater und Gutachter moderiert? Dort könnten gemäß HOAI (Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen) eruierte Varianten diskutiert und inhaltlich konkretisiert werden. Am Ende der zweiten Veranstaltung würden Meinungsbilder erstellt und die Mehrheitsvarianten als Alternativszenarien im Harzkurier vorgestellt. Abschließend würde der Rat in öffentlicher Sitzung entscheiden.