Marktwirtschaft wieder sozial und menschlich gestalten

Zum Leserbrief „Geht so soziale Demokratie?“ vom 20. März:

Unter der Überschrift „Geht so soziale Demokratie?“ beklagt Herr Schmidt in einem Leserbrief die zunehmende Demontage bürgerfreundlicher Einrichtungen. Recht hat er! Tatsächlich handelt es sich hierbei nicht um soziale Demokratie, sondern um Marktwirtschaft und die wird uns gerne als alternativlos dargestellt.

Dabei braucht man dies nur einmal konsequent zu Ende zu denken, um vom kalten Grauen gepackt zu werden.

Wenn also alles unter dem Aspekt der Marktwirtschaft gesehen wird, dann wird es bald nur noch in Ballungszentren Bäder, Schulen, Verwaltungen, Bankfilialen und Krankenhäuser geben, denn alles andere wird irgendwann zu teuer. Ob sich die dadurch erzwungene Mobilität für die Umwelt, letztlich also für uns Menschen rechnet, interessiert anscheinend keinen.

Und was „rechnet“ sich sonst noch alles nicht? Nun, Kinderkriegen an sich, weil viel zu risikobehaftet und zu teuer, flächendeckende Gesundheitsfürsorge, Krankenhäuser, Altenpflege – eigentlich alles, was wir mit den Worten „sozial“ und „menschlich“ umschreiben.

Wir sind dabei, all diese Werte auf dem Altar des Götzen Mammon zu opfern – und wenn wir nicht bald einen Weg finden, die Marktwirtschaft wieder sozial und menschlich zu gestalten, dann sehe ich schwarz für unsere Zukunft.