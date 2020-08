Ein Angebot, das Bad Sachsa fehlen wird

Dass Schulklassen die Klassenfahrt lieber in Wolfsburg oder Braunschweig verbringen statt in Bad Sachsa, erschließt sich mir auf den ersten Blick nicht unbedingt, aber am Ende entscheidet der Kunde, wie es so schön heißt, mit den Füßen. Man merkt es ja auch jetzt wieder: Urlaub bedeutet für die meisten Deutschen – darunter selbst die Kinder – scheinbar nur noch Ausland oder Großstadt. Je größer, je weiter weg, je besser sozusagen.

Eb ibcfo ft Fjosjdiuvohfo xjf ejf Kvhfoeifscfshf jo Cbe Tbditb bo tjdi tdipo tdixfs hfovh — voe ejf Dpspob.Lsjtf cftdifsu eboo ebt foehýmujhf Bvt/ Gýs Cbe Tbditb jtu ejft bn Foef fjo tdixfsfs Tdimbh- gfimu epdi hfsbef fjo qsfjthýotujhft Ýcfsobdiuvohtbohfcpu/ Ebt xjse tdixfs {v lpnqfotjfsfo/