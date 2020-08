Demokratisches Verfahren der Kandidatenfindung

Das Verfahren, wie die Herzberger SPD ihren Bürgermeisterkandidaten bestimmt, finde ich unter Gesichtspunkten der geforderten innerparteilichen Demokratie wie auch für die Bürger der Stadt, denen ein geeigneter Bewerber präsentiert werden soll, sehr gut. Die Herzberger haben sich ihrerseits ein Beispiel an der Osteroder SPD genommen. In Herzberg stand es jedem Interessenten – ob mit oder ohne Parteibuch – frei, sich für die Kandidatur zu bewerben. Dass es in diesem Verfahren eine Instanz gibt, die eine Vorauswahl trifft, halte ich aus verfahrenstechnischen Gründen für vertretbar, schließlich war auch die Findungskommission von gewählten Parteigremien eingesetzt worden. Nun ist es also an den Mitgliedern, den ihrer Meinung nach am besten geeigneten Bewerber ins Rennen zu schicken.

