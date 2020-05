Trotzdem weitermachen

Mittlerweile ist es der vierte Versuch, eine bunte Stein-Schlange in Bad Lauterberg aufzubauen. Kinder und Erwachsene sind aufgerufen, Steine zu bemalen und sie an die bisherigen „Schlangen“-Teile anzulegen. Damit sollte eine kreative Abwechslung in Corona-Zeiten geschaffen werden. Doch mehrmals haben Unbekannte die Stein-Schlange zerstört – warum auch immer! Dabei haben die Unruhestifter nicht etwa bunte Steine geklaut, um sie vielleicht ihrer Oma als eigene Arbeit für die Fensterbank zu schenken. Nein, sie haben sie in die Oder geworfen.

Grandios finde sich die Reaktionen derjenigen, die die Aktion retten wollen. So hat beispielsweise ein Junge kürzlich elf der bunten Steine aus dem Fluss geholt. Und viele Leute – Kinder, Eltern, Großeltern – achten beim Spaziergang genau darauf, ob sie irgendwo ein „Schlangen“-Teil finden. Mittlerweile gehen sogar Lauterberger abends mit ihren Hunden „Patrouille“, um das Werk zu schützen, das wieder wachsen soll.