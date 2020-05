Restaurants: Einen guten Start und viele zufriedene Gäste

„Bleiben die Gästezahlen hinter dem Erhofften zurück? Das kann gut sein, denn die Menschen sind auch vorsichtig geworden in der Krise.“

Für die Gastronomen muss die Zeit des Stillstandes furchtbar gewesen sein, untätig sein zu müssen, ohne Einnahmen und ohne einen festen Termin, wann der Betrieb wieder laufen kann. Dazu Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kurzarbeit und die Ungewissheit, ob sie nach dem Lockdown auch wieder zur Verfügung stehen.

Da ist die Freude jetzt mehr als nachvollziehbar, dass wieder geöffnet werden darf. Das ist die eine Seite! Dem gegenüber stehen die massiven Beschränkungen, denen die Gastronomie und auch die Gäste unterliegen, der Zollstock ist jetzt ein wichtiges Utensil in den Betrieben.

Tische müssen so weit auseinander stehen, dass die Gäste eineinhalb Meter auseinander sitzen, der Umfang ist allein von daher deutlich eingedampft, entsprechend die möglichen Einnahmen nach vielen Wochen des Totalausfalls. Es bleiben viele Unwägbarkeiten bei all den verordneten Regeln, die in Zeiten von Corona mit schwer Erkrankten und Toten für mich nicht verhandelbar sind, aber doch ein Hemmschuh bleiben für die Wirtschaftlichkeit und auch für die Gäste, denen ein Gutteil entspannter Atmosphäre flöten geht.

Es muss sich jetzt zeigen, ob und wie sie mit Mund- und Nasenschutz beim Eintreten in das Restaurant, auf dem Gang zur Toilette, der maskierten Bedienung und den anderen Auflagen zurecht kommen. Oder bleiben die Gästezahlen hinter dem Erhofften zurück? Das kann gut sein, denn die Menschen sind auch vorsichtig geworden in der Krise.

Die Zeiten bleiben also schwierige für die Gastronomie, und das waren sie zu allem Unglück schon vor der Pandemie. Man mag ihr jetzt viel Fortune wünschen und zahlreiche verständnisvolle Gäste.