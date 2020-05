„Ich habe den subjektiven Eindruck, dass es sich in dieser Krisenzeit hier auf dem Land besser aushalten lässt.“

Gelassen in der Krise

Der ländliche Raum als ein „pandemisches Refugium“ – zu dieser Einschätzung sind die Göttinger Soziologen nach ihrer Befragung von Menschen in den südniedersächsischen Dörfern gekommen. Die Wissenschaftler haben hier „eine gewisse Gelassenheit“ angesichts der Corona-Krise festgestellt. Ich persönlich teile diese Einschätzung: Gerade angesichts der Gefahr einer Infektion bei großen Menschenansammlungen bin ich sehr froh, nicht in einer großen Stadt zu leben. Zwar wohne ich in Osterode, aber auch die „Söse-Metropole“ würde ich als eher ländlich geprägt beschreiben. Mögen Großstädter vielleicht abfällig von Provinz sprechen, ich habe schon immer gern abseits der großen Ballungsräume gelebt. Ich wette, viele Großstädter beneiden derzeit gerade die Landbevölkerung um den größeren Freiraum.

Auch wenn die Situation im Land besorgniserregend ist und auch hier bei uns betroffene Menschen dramatische Erlebnisse haben: Auf dem Dorf ist die Welt trotzdem noch in Ordnung, oder? Klar, vor der Krise waren demografischer Wandel, Mängel der Infrastruktur und Leerstände häufig das beherrschend Thema, und werden es wohl danach auch wieder sein. Aber dennoch, ich habe den subjektiven Eindruck, dass es sich in dieser Krisenzeit hier „auf dem Land“ mit Blick auf die Harzberge besser aushalten lässt, als in den großen Zentren des Landes.