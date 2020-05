Wichtig, mit Gleichaltrigen zu lernen

„Es ist so wichtig, dass die Mädchen und Jungen mit Gleichaltrigen zusammenkommen – auch wenn sie nur mit Abstand spielen und lernen können.“

Dass die Schule mit Kontakteinschränkungen für die Viertklässler jetzt wieder losgeht, sei „ein Verbrechen an den Kindern“, kommentiert eine Frau auf unserer Facebook-Seite den Artikel zur Vorbereitung auf den Grundschulstart in Bad Sachsa. Und eine Mutter schreibt, sie würde ihrem Sohn einen solchen Start ersparen. Eine andere Frau behauptet, Stoffmasken würden das Selbstvertrauen der Kinder zerstören – weil sie ja schon ausgelacht würden, wenn sie das falsche T-Shirt trügen. Da sage ich nur: Was für ein Quatsch!

Es ist so wichtig, dass die Mädchen und Jungen mit Gleichaltrigen zusammenkommen – auch wenn sie nur mit Abstand spielen und lernen können. Sie müssen ihre sozialen Fähigkeiten erweitern, brauchen eine gewisse Struktur. Sie sollen wieder live lernen, dem Lehrer zeigen und sagen können, dass sie etwas nicht verstanden haben. Und das Beste ist: Weil alle etwa im Bus Masken tragen, wird gerade keiner ausgeschlossen. Übrigens ist es bereits Sechsjährigen gut zuzumuten, Stoffmasken zu tragen, bestätigen Kinderärzte.