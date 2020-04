Stete Herausforderung für die Polizei

Der direkte Kontakt mit ihrem Gegenüber macht die Arbeit der Polizei aus, vor allem beim Einsatz- und Streifendienst. Das ist für sich schon eine schwierige Aufgabe, in Zeiten von Corona und der Gefahr, sich anstecken zu können, schon gar.

So müssen die Beamten gerade jetzt immer wieder genau überlegen, ob sie das Risiko eingehen können und wie sie sich am Besten schützen können. Dass sie ihren Job auch weiterhin gut ausfüllen, gut, das darf man von Staatsdienern vielleicht erwarten, mag mancher den Einsatz als selbstverständlich erachten. Ich finde das nicht, denn es geht um viel, um die Gesundheit, möglicherweise eine lange Phase der Krankheit und Genesung oder gar mehr.

Jeder sollte in der schwierigen Zeit, die so viele Risiken bietet, auf die Ge- und Verbote achten, die den Umgang miteinander sicherer machen und jene, die an vorderster Front stehen unterstützen. Die Kehrseite der Medaille polizeilicher Arbeit ist leider, dass nicht jeder Einsicht zeigt und die Beamten gerade mit jenem Klientel besonders zu tun hat. Das bleibt eine stete Herausforderung und ein Risiko.