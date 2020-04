Lesen bietet eine Auszeit vom Alltag

„Dass das Buch in diesen Tagen eine Renaissance erlebt, ist ebenso verständlich, wie dass die Menschen die Natur wiederentdecken.“

Lesen ist in vielfältiger Weise wichtig: es bildet gleichermaßen wie es auch Spaß macht. Dass Einrichtungen wie die Bücherei in Wieda wieder aufmachen ist aber auch noch aus anderen Punkten wichtig. Unter anderem ist eine Bücherei oder Bibliothek eine Begegnungsstätte, gerade für die älteren Einwohner. Natürlich fällt in Zeiten der Corona-Pandemie der gewohnte längere Plausch über den aktuellen Dorftratsch bei beziehungsweise nach der Ausleihe aufgrund der geltenden Sicherheits- und Hygieneregeln aus, dennoch wird es für die meisten Menschen einfach schön sein, die Isolation zumindest für einen kurzen Moment aufzugeben, bekannte Gesichter zu sehen. Alles wie gesagt natürlich unter dem Aspekt, dass die Regeln wie Sicherheitsabstand und das Tragen von Mund-Nasen-Schutz berücksichtig werden.

Dass das Buch natürlich in diesen Tagen eine Renaissance erlebt, ist ebenso verständlich, wie dass die Menschen die Natur vor ihrer eigenen Haustür wieder für sich entdecken. Niemand möchte von früh bis spät vor irgendeinem Bildschirm sitzen, erst recht nicht, wenn das vielleicht aufgrund von Homeoffice notwendig ist. Klar, wessen Augen nicht mehr die besten sind, für den sind Hörbücher und eBook-Reader die passende Alternative. Für mich selbst geht beim Lesen aber nichts über das Retro-Feeling, sprich: ein Buch bleibt ein Buch. Zum Gesamterlebnis Lesen gehört nicht nur der Inhalt, sondern auch das Cover, der Einband, der Geruch – all das können die digitalen Alternativen eben nicht ersetzen. Zudem gibt es nichts schöneres, wie nach einem anstrengenden Arbeitstag mit einem guten Buch und einer Tasse Tee den Alltag für eine gewisse Zeit auszublenden. Mein aktueller Favorit ist dabei ein Mix aus Buch und TV: „Es lebe Captain Future“ ein Blick auf 40 Jahre Kult.